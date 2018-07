Juve-Ronaldo: ecco perché l’affare è possibile! Ai bianconeri 100 milioni di ricavi l’anno

Cristiano Ronaldo è un vero e proprio marchio, un’azienda in movimento. Con lui la Juve aumenterebbe incredibilmente i ricavi

L’acquisto di Cristiano Ronaldo è un’operazione complessiva da circa 350 milioni di euro: 30 milioni netti a stagione che al lordo diventano 60 per la Juventus, più altri 100 da versare al Real Madrid. La Juve, non è più un mistero, ci sta pensando seriamente e avrebbe già un’intesa di massima con CR7 per lo sbarco a Torino. Al momento però non è stata presentata un’offerta al Real ma la Juve sarebbe disposta ad acquistarlo per 100 milioni di euro. In tanti però si chiedono: come può la Juventus permettersi un colpo da 350 milioni di euro?

Il colpo sarebbe possibile grazie ai ricavi che garantirebbe l’arrivo di un fenomeno come Cristiano Ronaldo in bianconero. CR7 non è solo uno straordinario atleta e calciatore ma anche una incredibile macchina da soldi. Il lusitano è una vera e propria azienda che fattura 240 milioni di euro l’anno! Cristiano sarebbe in grado di spostare gli equilibri non solo in campo ma anche fuori. L’arrivo del giocatore potrebbe ridurre il gap tra la Juve e le altre potenze mondiali. Prendiamo, ad esempio, il dato relativo alle maglie: il valore della maglia del Real Madrid, tra sponsor tecnico e commerciale è di 140 milioni di euro, quello della Juve si attesta attorno ai 50. Con l’arrivo di CR7 la Juve andrebbe a rinegoziare l’accordo con Adidas e Jeep (che potrebbero anche non alzare la loro quota ma la Juve potrebbe anche trovare nuovi sponsor) il portoghese potrebbe incidere del 50% sul gap.

Il presidente del PSG, all’arrivo di Neymar, disse: «Con il suo arrivo, come brand, guadagneremo più di quanto l’abbiamo pagato. Con il suo arrivo il valore del club è aumentato del 50% e la crescita dei ricavi commerciali è stimabile attorno al 30% in più». Qualcosa di simile potrebbe succedere anche alla Vecchia Signora. Dunque nuovi ricavi, anche grazie ai nuovi prezzi degli abbonamenti che potrebbero portare però 7 milioni in più rispetto allo scorso anno. Altri milioni arriverebbero dalla Champions, più ricca rispetto alle scorse edizioni. Senza contare le possibili offerte che arriverebbero alla Juve nei 4 anni di permanenza a Torino di CR7, tra sponsor, tour e promozioni.