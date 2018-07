Ronaldo alla Juventus, il Frosinone ironizza: «Peccato, anche noi in trattativa»

Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato commentato da diversi messaggi sui social, tra questi quello ironico del Frosinone.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha scatenato i tifosi bianconeri che hanno invaso i social con migliaia di post per manifestare il proprio entusiasmo. La notizia ha fatto, difatti, il giro del mondo in pochi minuti e oltre ai tifosi anche numerosi calciatori e alcune società hanno voluto dare il benvenuto a CR7 in Italia postando numerosi messaggi. Tra questi c’è anche quello della neopromossa Frosinone che con molta ironia ha voluto salutare così commentare il passaggio del giocatore alla Juventus sul proprio profilo Twitter: «Peccato, anche noi eravamo in trattativa per Cristiano Ronaldo! Benvenuto in Serie A». Sicuramente un modo originale quello dei Ciociari per salutare il portoghese che si ritroveranno di fronte già dall’anno prossimo con indosso la maglia bianconera.