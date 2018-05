Ronaldo incorona Iniesta: «É il miglior calciatore spagnolo della storia»

Il Fenomeno Ronaldo si è sbilanciato anche su uno dei possibili vincitori del mondiale: «Spagna, Brasile o Germania»

Il suo addio al Barcellona ha suscitato grande commozione all’interno del mondo del calcio. Da ogni parte del globo sono piovuti complimenti di ogni genere perchè un giocatore come Andres Iniesta passa una volta ogni tanto. Ultimo a decantare le qualità dell’illusionista spagnolo è stato Ronaldo che intervistato dai microfoni di “El Larguero” ha parlato così di Iniesta: «E’ il miglior giocatore spagnolo della storia, non ricordo di averne visti altri così. Avrebbe meritato il Pallone d’Oro, ma penso che non ne abbia avuto bisogno per dimostrare la sua grandezza. Gli ho mandato un messaggio tramite Instagram per congratularmi».

Poi sulla semifinale tra Real Madrid-Bayern e Zidane: «Real-Bayern? Preferisco guardarmela dal salotto di casa per stare più tranquillo. Zidane? Sono da sempre innamorato di lui, l’ho seguito fin da subito, andai a trovarlo ai tempi del Castilla e mi fece subito una grande impressione come allenatore. Merita ogni minuto di quello che sta vivendo. Ama il calcio come me, anche se io non riesco a vedere più di una partita al giorno. Per fare questo mestiere bisogna guardarne molte».