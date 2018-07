Potrebbe essere arrivata la svolta tanto attesa dai tifosi juventini: Florentino Perez ha convocato Mendes per discutere del futuro di Cristiano Ronaldo

Entro pochi giorni il futuro di Cristiano Ronaldo sarà delineato. In un senso o nell’altro. La notizia dell’ultima ora è, infatti, la convocazione da parte di Florentino Perez di Jorge Mendes, agente del fenomeno portoghese. L’incontro potrebbe avvenire stasera o al più tardi domani. Il numero uno del Real Madrid non vorrebbe trascinare troppo per le lunghe il caso. Resta ora da capire quali siano le intenzioni del presidente dei Blancos: cercare di riallacciare la trattativa per il rinnovo per convincere CR7 a rimanere o prendere in esame la sua cessione, con i bianconeri come prima opzione?

Al momento, è bene sottolinearlo, la questione non sembra essere economica: Cristiano Ronaldo ha rotto con il presidente del Real e tutto l’ambiente e quindi pare abbia deciso di accettare una nuova sfida. Sono proprio questi spifferi che fanno sognare la Juventus pronta all’affare del secolo. I bianconeri attendono impazienti il tanto atteso summit tra le parti, sperando di ottenere un’apertura da parte di Perez per intavolare una trattativa. Sono ore decisive sull’asse Madrid-Torino che potrebbero far concretizzare il colpo più clamoroso degli ultimi anni.