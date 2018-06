Una finale senza Messi o Ronaldo è possibile: non succedeva dal 2013

Ronaldo Messi, la caduta degli dei: escono dal Mondiale e per la prima volta dal 2013 non ci sarà una finale “importante” con uno di loro due tra i protagonisti

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non andranno in finale al Mondiale. Se si allarga il campo alle maggiori finali di tornei continentali o intercontinentali per club o nazionali – quindi Mondiale, Europeo, Copa America e Champions League – non accadeva che uno Ronaldo o Messi non giocasse una finale dal lontano 2013. Il 25 maggio 2013 a Wembley il Bayern Monaco batté il Borussia Dortmund in finale di Champions League: prendendo in considerazione i tornei citati sopra, ovvero le massime competizioni possibili, da quel momento uno tra CR7 e la Pulce ha sempre disputato una finale. Bisogna riazzerare il conteggio per i Mondiali di Russia 2018.

Dal 2013-14 in poi Ronaldo ha giocato quattro finali di Champions col Real Madrid, vincendole. Nell’unica finale mancata è sceso in campo Lionel Messi col Barcellona e l’ha vinta. Parliamo di nazionali: nell’Europeo 2016 a trionfare è stato il Portogallo e in finale, seppur da infortunato, c’era il buon Ronaldo. L’Argentina invece ha giocato la finale del Mondiale 2014 con la Germania in Brasile e l’ha persa. Messi è sceso in campo anche per due finali di Copa America, nel 2015 e nel 2016, e ha perso pure quelle, ambedue contro il Cile. Curioso poi come né Ronaldo né Messi abbiano mai segnato una rete nella fase a eliminazione diretta del Mondiale: li rivedremo a Qatar 2022? Chissà, intanto possiamo goderci una finale senza almeno uno di loro due.