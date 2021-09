Cristiano Ronaldo ancora a segno con il Manchester United. Il numero 7 portoghese ha permesso ai suoi di superare il Villareal

Dopo il deludente ko dell’esordio contro lo Young Boys, il Manchester United guadagna i suoi primi tre punti nel girone di Champions League superando il Villareal per 2-1. Ad Old Trafford padroni di casa sotto per il gol di Paco Alcacer, con Alex Telles che al 60′ riequilibra la situazione.

Mentre la gara sembrava destinata ad un pareggio, Cristiano Ronaldo ha messo a segno la sua seconda rete in Europa: cross dalla sinistra, sponda di Cr7 per il compagno accorrente che ha finito per scontrarsi con il difensore avversario. Sulla respinta, lo spirito rapace del numero 7 portoghese ha permesso al pallone di finire in rete e regalare un po’ di ossigeno ai suoi dopo il ko con l’Aston Villa.