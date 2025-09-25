Rooney tenta di ricucire con Cristiano Ronaldo: «La gente pensa che lo odi, ma io lo amo! É un genio assoluto»

Rooney prova a ricucire con CR7: «La gente pensa che lo odi, ma io lo amo! É un genio assoluto, ho detto che preferivo Messi solo per questo motivo»

Wayne Rooney ha cercato di gettare un ponte con il suo vecchio amico e compagno di squadra, Cristiano Ronaldo, affrontando direttamente le speculazioni sul loro rapporto. Intervenendo al podcast “Rio Ferdinand Presents”, Rooney ha insistito sul fatto di amare e ammirare il fenomeno portoghese, tentando di chiarire una volta per tutte i malintesi che lo hanno dipinto come un “nemico” di CR7, soprattutto a causa della sua preferenza per Lionel Messi nel dibattito sul migliore di tutti i tempi.



Rooney: “La gente pensa che lo odi, ma io lo amo!”

Le parole di Wayne Rooney sono state chiare e appassionate: «La gente pensa che io lo odi! Io lo amo! Penso che sia un genio assoluto; quello che sta facendo è incredibile. Non credo che la gente si renda conto di quanto eravamo vicini io e lui». Questa dichiarazione mira a dissipare l’immagine di un’acrimonia tra i due ex Red Devils, un’immagine alimentata principalmente dal fatto che Rooney abbia più volte espresso la sua preferenza per Lionel Messi. Il suo messaggio è un tentativo sincero di ristabilire la verità sul loro legame, sottolineando una profonda ammirazione e un affetto che trascende le semplici opinioni calcistiche.



Il dibattito Messi vs. Ronaldo: una preferenza tattica, non un’antipatia personale

Il cuore del fraintendimento, secondo Rooney, risiede nel suo giudizio tecnico sulla rivalità tra Messi e Ronaldo. «Solo perché ho detto che Messi è migliore di Ronaldo, la gente pensa che non mi piaccia Cristiano», ha spiegato. «Io preferisco il modo in cui gioca Messi, è tutto – potresti preferire Cristiano, questa persona potrebbe preferire Messi o Ronaldo, ma non credo che si possa discutere con nessuno dei due». Rooney ha specificato che la sua è una semplice preferenza per lo “stile, quel piccolo tocco di classe” di Messi, senza che questo implichi una mancanza di rispetto o ammirazione per l’ex Juve e Real Madrid Ronaldo. Un chiarimento che cerca di separare il giudizio sportivo dal rapporto personale.



L’ammirazione per la longevità di Ronaldo: “Un genio che non smette”

Nonostante le preferenze stilistiche, Rooney ha espresso un’enorme ammirazione per la longevità e la straordinaria carriera di Cristiano Ronaldo. «A essere onesto, negli ultimi due anni, penso: ‘Sai una cosa?’, probabilmente sarà lui quello che ricorderai, Cristiano, perché continua ad andare avanti», ha ammesso Rooney. Ha lodato la capacità di Ronaldo di continuare a giocare ad alti livelli, specialmente considerando la sua età: «Cristiano è un genio assoluto in quello che sta facendo; ha appena compiuto 40 anni, e quello che sta facendo è incredibile». Un tributo alla sua dedizione, alla sua forma fisica e alla sua continua fame di successi