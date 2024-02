Roque sul Barcellona: «A questi livelli si può solo migliorare»

Roque ha voluto parlare della sua esperienza al Barcellona, sottolineando il grande lavoro che ha dovuto fare

Ai microfoni di Mundo Deportivo, Roque ha voluto parlare della sua esperienza alla corte del Barcellona.

«Sono rimasto calmo e sapevo che non avevo altra scelta che lavorare, lavorare e lavorare per adattarmi il più possibile il più rapidamente possibile. Fino ad ora ho lavorato, ero infortunato da due mesi, con più di un mese di ferie e ora continuo a lavorare per avere l’opportunità e sfruttarla al massimo. La mia condizione? Direi 70%-75%. Cosa cambia dal Brasile? Qui al Barça il calcio è molto più veloce, bastano uno o due tocchi. All’Atletico Paranaense non si trattava di un gioco palla a terra, ma più di mandare la palla lunga»