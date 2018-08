Rosa Juventus 2018-2019: giocatori, formazione, società e staff tecnico. Tutto sulla nuova stagione dei bianconeri

La stagione 2018-2019 è iniziata. E la Juventus la affronta con il vento in poppa e la consapevolezza di avere la forza per poter ambire a tutti gli obiettivi a disposizione. Campionato, Coppa Italia, ma soprattutto la Champions League sono alla portata dei bianconeri, rinforzati dal colpo del secolo Cristiano Ronaldo, rassicurati da una forza societaria straordinaria e dalla figura, in panchina, di Massimiliano Allegri, l’uomo chiamato a confermarsi per il quinto anno consecutivo. Ora passiamo in rassegna la rosa, la formazione tipo, la società e lo staff tecnico della nuova Juventus.

Rosa Juventus 2018-2019: i giocatori bianconeri

PORTIERI

Mattia Perin (ITA)

Carlo Pinsoglio (ITA)

Wojciech Szczesny (POL)

DIFENSORI

Alex Sandro (BRA)

Andrea Barzagli (ITA)

Mehdi Benatia (MAR)

Leonardo Bonucci (ITA)

Joao Cancelo (POR)

Giorgio Chiellini (ITA)

Mattia De Sciglio (ITA)

Daniele Rugani (ITA)

Leonardo Spinazzola (ITA)

CENTROCAMPISTI

Rodrigo Bentancur (URU)

Emre Can (GER)

Juan Guillermo Cuadrado (COL)

Sami Khedira (GER)

Blaise Matuidi (FRA)

Miralem Pjanic (BIH)

ATTACCANTI

Federico Bernardeschi (ITA)

Douglas Costa (BRA)

Paulo Dybala (ARG)

Moise Kean (ITA)

Mario Manzdukic (CRO)

Cristiano Ronaldo (POR)

Formazione Juventus 2018-2019: l’undici tipo dei bianconeri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; CANCELO, BONUCCI, Chiellini, Alex Sandro; EMRE CAN, Pjanic, Matuidi; Dybala, CRISTIANO RONALDO, Douglas Costa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Staff tecnico Juventus 2018-2019: chi allena i bianconeri

ALLENATORE

Massimiliano Allegri (ITA)

STAFF TECNICO

Allenatore in seconda: Marco Landucci

Preparatore dei portieri: Claudio Filippi

Collaboratori tecnici: Aldo Dolcetti, Maurizio Trombetta

Responsabile preparatori atletici: Simone Folletti

Preparatore atletico: Andrea Pertusio

Responsabile training check e sport science: Roberto Sassi

Specialista training check e preparatore atletico: Duccio Ferrari Bravo

Responsabile sport science: Darragh Connolly

Specialista sport science e preparatore atletico: Antonio Gualtieri

Responsabile match analysis: Riccardo Scirea

Specialisti match analysis: Domenico Vernamonte, Giuseppe Maiuri

Responsabile Sanitario: Claudio Rigo

Medico prima squadra: Fabio Christian Tenore

Riabilitatori: Marco Luison e Fabrizio Borri

Massofisioterapisti: Dario Garbiero, Francesco Pieralisi, Emanuele Randelli, Gianluca Scolaro e Maurizio Delfini

Riatletizzatore: Stefano Grani

Nutrizionista: Matteo Pincella

Società Juventus 2018-2019: l’organigramma bianconero