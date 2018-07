Stipendi Juve 2018-2019: il costo della rosa bianconera. Ecco quanto guadagnano i giocatori della Juventus. Le cifre

Un monte ingaggi faraonico, per una squadra faraonica. La Juventus, con l’approdo di Cristiano Ronaldo direttamente dal Real Madrid, ha ulteriormente innalzato il costo complessivo della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Una necessità, visto l’obiettivo Champions League che la società bianconera intende perseguire con tutte le proprie forze. Il più pagato è ovviamente il fenomeno di Madeira, mentre quello che percepisce lo stipendio meno oneroso è quello del terzo portiere Carlo Pinsoglio, che guadagna 200 mila euro netti a stagione. Molto alto, invece, lo stipendio di Emre Can, arrivato a parametro zero ma ben felice di guadagnare sei milioni di euro a stagione come Douglas Costa. Ecco la lista degli stipendi 2018-2019 della Juve: si considerano gli emolumenti netti per ogni calciatore in rosa.

Stipendi Juve 2018-2019: quanto guadagnano i giocatori bianconeri

CRISTIANO RONALDO – 31 milioni a stagione

GONZALO HIGUAIN – 7.5 milioni stagione

PAULO DYBALA – 7 milioni a stagione

DOUGLAS COSTA – 6 milioni a stagione

EMRE CAN – 6 milioni a stagione

MIRALEM PJANIC – 4.5 milioni a stagione

SAMI KHEDIRA – 4 milioni a stagione

MARIO MANDZUKIC – 3.5 milioni a stagione

CLAUDIO MARCHISIO – 3.5 milioni a stagione

GIORGIO CHIELLINI – 3.5 milioni a stagione

JUAN GUILLERMO CUADRADO – 3.5 milioni a stagione

BLAISE MATUIDI – 3.5 milioni a stagione

WOJCIECH SZCZESNY – 3.5 milioni a stagione

ANDREA BARZAGLI – 3 milioni a stagione

MEHDI BENATIA – 3 milioni a stagione

JOAO CANCELO – 3 milioni a stagione

FEDERICO BERNARDESCHI – 3 milioni a stagione

ALEX SANDRO – 2.8 milioni a stagione

MATTIA PERIN – 2.3 milioni a stagione

DANIELE RUGANI – 2 milioni a stagione

MATTIA DE SCIGLIO – 2 milioni a stagione

MATTIA CALDARA – 1.5 milioni a stagione

LEONARDO SPINAZZOLA – 1.5 milioni a stagione

STEFANO STURARO – 1.5 milioni a stagione

RODRIGO BENTANCUR – 1 milione a stagione

CARLO PINSOGLIO – 200 mila euro a stagione

