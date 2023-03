Rosetti ammette: «Fiorentina-Braga? Meglio se il Var non fosse intervenuto»

Roberto Rosetti, presidente della commissione arbitrale Uefa, è tornato a parlare del gol annullato a Cabral in Fiorentina-Braga

Roberto Rosetti ammette: il gol di Cabral in Fiorentina-Braga non andava annullato. Le sue parole nella cerimonia di consegna del premio Salvetti in quel di Coverciano.

LE PAROLE – «In Fiorentina-Braga c’è stata una situazione al limite, estremamente difficile e complicata. La tecnologia ha funzionato, il pallone era dentro di 2 millimetri. Il Var verificando questa situazione non era convinto della bontà della stessa situazione. Conclusione finale sarebbe stato meglio che il Var non intervenisse».