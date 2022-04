Rudiger, le parole di Tuchel: «Ha buone possibilità di restare al Chelsea». Le parole del tecnico sul difensore tedesco

Tuchel esce allo scoperto su Rudiger. L’allenatore del Chelsea, in conferenza stampa, ha parlato del futuro del difensore in scadenza di contratto che da tempo è nel mirino della Juve ma non solo.

RUDIGER – «Se fossi in qualsiasi altro club cercherei di incontrarlo e parlarci. Ma al momento è un nostro giocatore e abbiamo buone possibilità che resti qui da noi, una volta che la situazione sarà sistemata. Ora abbiamo le mani legate, non possiamo negoziare con lui o i suoi agenti, ma ho fiducia sulla sua permanenza».