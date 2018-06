Rudy e Praet: il Napoli ridisegna il centrocampo

Il Napoli cerca volti nuovi a centrocampo. Gli azzurri hanno messo nel mirino Rudy del Bayern Monaco e Praet della Sampdoria

Il Napoli è sulle tracce di Sebastian Rudy e Dennis Praet. Carlo Ancelotti vuole un rinforzo a centrocampo e il ds Giuntoli sta battendo varie piste. Gli azzurri seguono Lucas Torreira della Sampdoria, Fabian Ruiz del Betis Siviglia e Moussa Dembelé del Tottenham ma valutano anche altri profili. La dirigenza napoletana sta seguendo con attenzione Sebastian Rudy, classe ’90 reduce da 35 presenze stagionali ed un gol con la maglia del Bayern Monaco e convocato dal commissario tecnico Löw ai Mondiali in Russia e potrebbe rappresentare una valida alternativa ai tanti nomi già sul taccuino di Giuntoli.

Sempre nel mirino Dennis Praet, un vecchio pallino del Napoli. Il club azzurro vanta ottimi rapporti con la società del presidente Massimo Ferrero e non ci sarebbero problemi a trovare un’intesa. Secondo Sky Sport, Praet potrebbe essere il degno erede di Marek Hamsik: in caso di addio del capitano, il Napoli potrebbe bussare alle porte della Sampdoria per Dennis Praet. Il belga ha una clausola rescissoria da 26 milioni di euro e potrebbe tornare molto utile a mister Carlo Ancelotti. Rudy e Praet per il centrocampo: il Napoli ci prova.