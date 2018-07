Rugani al Chelsea, l’agente: «L’offerta c’è, per me Bonucci è già della Juve»

Rugani al Chelsea: Torchia, agente del difensore della Juve, ammette l’offerta inglese e lascia la porta aperta. Chiaro anche il giudizio sul possibile ritorno di Bonucci in bianconero

Se ne è parlato lungamente nel corso delle ultime settimane, per cui la notizia non è di certo una novità: adesso però arriva la conferma dalla viva voce di uno dei protagonisti e tanto basta a dare come molto più che probabile l’addio di Daniele Rugani alla Juventus. L’ammissione di un’offerta per il difensore bianconero dal Chelsea di Maurizio Sarri è arrivata ieri sul tardi dal suo procuratore, Davide Torchia, ai microfoni di Radio Vecchia Signora: «Per Rugani è arrivata un’offerta molto importante dal Chelsea (si parla di circa 4 milioni di euro l’anno di ingaggio ed oltre 40 milioni alla Juventus, ndr), però per quello che so io al momento la Juve non intende mettere in piedi una trattativa col Chelsea e non vuole vendere il ragazzo». Certo, con l’eventuale ritorno di Leonardo Bonucci dal Milan in bianconero, tutto potrebbe cambiare. Lo ammette lo stesso Torchia: «Proprio come nella situazione di Bonucci, al momento pare che comunque tutto sia possibile».

Di più: secondo Torchia – di fatto – Bonucci è ormai già prossimo a vestire la maglia della Juventus nuovamente, nonostante ieri l’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta si sia mostrato piuttosto cauto sull’eventualità… «Nel nostro gergo calcistico, le parole di Marotta risultano piuttosto chiare: per me Bonucci è già un giocatore della Juventus. Se riducesse le proprie richieste di ingaggio, prenderlo sarebbe ancora più semplice», le parole dell’agente che – in passato – aveva tra i suoi assistiti proprio l’attuale capitano milanista. Se l’affare Rugani-Chelsea è comunque legato all’eventualità di un ritorno a Torino di Bonucci, lo stesso non si può dire sulla possibilità che gli inglesi leghino l’affare per il difensore bianconero ad una possibile offerta anche per Gonzalo Higuain. Questo almeno secondo Torchia, per cui le due trattative – Rugani e Higuain – restano slegate l’una all’altra.