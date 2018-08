Affair Rugani, l’agente svela: «Grossa offerta Chelsea, è la Juve che ha rifiutato»

La permanenza di Rugani alla Juventus figlia semplicemente della volontà bianconera di trattenerlo: parola del procuratore del difensore, che però ammette l’offerta del Chelsea…

Inutile negarlo: la permanenza di Daniele Rugani alla Juventus sarebbe – secondo moltissimi – figlia semplicemente della cessione di Mattia Caldara al Milan nell’affare che ha riportato Leonardo Bonucci alla Juventus. Sarebbe infatti stato proprio Rugani il candidato numero uno in difesa alla cessione: per lui, nel mese di luglio, era arrivata una importante offerta dal Chelsea del suo mentore ai tempi dell’Empoli Maurizio Sarri. Alla fine non se n’è fatto nulla per questioni economiche – pare – ma soprattutto perché la Juve, essendo quasi costretta a cedere Caldara al Milan, avrebbe avuto necessità di trattenere un altro giovane difensore in rosa. Dove sia la verità, lo sapremo magari un giorno: di sicuro c’è il fatto che effettivamente per Rugani una richiesta del Chelsea sia arrivata, come confermato anche dal suo procuratore Davide Torchia.

«Alla fine non c’era alcuna volontà di cedere Rugani da parte della Juve, ma nemmeno a prezzi elevatissimi, che tra l’altro al momento in Italia nessuno potrebbe permettersi di pagare – le parole di Torchia a RMC Sport – . Daniele non ha mai chiesto la cessione ai bianconeri. Ovviamente quando arrivano offerte molto importanti come quella che è giunta dal Chelsea, le si ascolta. La Juventus però per trattenere Rugani a Torino ha rifiutato qualsiasi cifra».