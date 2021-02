Rugani è pronto per il Cagliari: Di Francesco si affiderà a lui

Il difensore Daniele Rugani è atterrato ieri notte in Sardegna. Oggi le visite mediche e l’inizio della sua nuova avventura in rossoblù

Daniele Rugani è in Sardegna soltanto da poche ore ma non vede l’ora di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia del Cagliari. È pronto per dare il suo contributo alla lotta per la salvezza per quella squadra che, come riporta un suo post su Instagram, unisce una terra e un popolo. Il difensore ex Juve sosterrà le visite mediche nella giornata di oggi e, una volta concluse, si metterà a disposizione del suo allenatore Eusebio Di Francesco e del suo gruppo.

UN COMPITO IMPORTANTE – La difesa del Cagliari è fragile, a tratti per niente attenta, gli errori sono sempre gli stessi, di partita in partita. Sono 38 le reti incassate, un numero che fa riflettere e per il quale bisogna subito trovare una soluzione. Il centrale ex Juventus, con la sua esperienza e la sua qualità, rivestirà quindi un compito fondamentale nel cambiare il destino e l’atteggiamento del suo reparto. Attorno a lui, come spiega Il Corriere dello Sport, Di Francesco spera di costruire una difesa di ferro che dovrà diventare l’arma in più della squadra rossoblù. Se il Cagliari si affida a Daniele Rugani, è anche vero che il giocatore ripone la propria fiducia nel club sardo per poter diventare nuovamente protagonista del campionato e togliersi dalle spalle la polvere dell’esperienza non esaltante in Francia.