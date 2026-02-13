Rugani, nuovo stop alla Fiorentina: l’ex Juve ancora fuori dai convocati. Vanoli decide di escluderlo

Rugani ancora out: niente convocazione con la Fiorentina. La scelta di Vanoli sull’ex difensore della Juve fa discutere

L’avventura di Daniele Rugani lontano da Torino sta diventando molto più complessa del previsto, trasformandosi in un percorso pieno di ostacoli che preoccupa anche la dirigenza della Juventus. Il difensore, approdato alla Fiorentina lo scorso gennaio per ritrovare continuità e rilanciarsi in un ambiente ambizioso, è stato nuovamente escluso dai convocati. Paolo Vanoli non potrà contare su di lui per la delicata sfida di campionato contro il Como, segnale evidente che i problemi fisici che lo tormentano da settimane non sono ancora stati risolti dallo staff medico viola.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un’assenza che pesa, soprattutto alla luce della formula del trasferimento: prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ogni partita saltata rischia di allontanare il momento in cui scatteranno le condizioni necessarie per rendere definitivo l’affare, un dettaglio che alla Continassa viene monitorato con grande attenzione in vista delle prossime strategie di mercato. Rugani era arrivato con l’obiettivo di diventare un punto fermo della retroguardia viola, ma questi continui stop stanno rallentando la sua integrazione. A complicare ulteriormente le scelte di Vanoli c’è anche l’assenza di Albert Gudmundsson, altro elemento chiave rimasto ai box.

La lista dei convocati conferma l’impossibilità di fare affidamento sull’esperienza dell’ex bianconero, che sarebbe stata preziosa in una gara insidiosa. Ecco i giocatori a disposizione:

PORTIERI – Christensen, De Gea, Lezzerini DIFENSORI – Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri CENTROCAMPISTI – Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour ATTACCANTI – Harrison, Kean, Piccoli, Solomon

Ora resta da capire quali saranno i tempi di recupero definitivi, perché sia la Fiorentina sia la Juventus hanno tutto l’interesse a rivedere Rugani in campo il prima possibile.