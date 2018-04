L’ad del Bayern Monaco in vista della semifinale di domani: «Boateng e Robben non ci saranno ma non ha senso lamentarsi»

Karl-Heinz Rummenigge indica la strada per provare a battere il Real Madrid tra le mura amiche del Bernabeu: «La Juve ci deve essere da esempio sul come mettere sotto pressione il Real Madrid». I tedeschi sono chiamati a ribaltare il 1-2 dell’andata ma dovranno provarci senza Robben, Boateng, Neuer, Coman e Vidal ma con Alaba recuperato, il Kaiser minimizza: «Giocheremo con mente fredda e cuore caldo. Boateng e Robben non ci saranno e non possiamo cambiare le cose, penso che non abbia senso lamentarsi anche perché abbiamo altri giocatori che possono sostituirli. L’importante è che chi andrà in campo spingerà fino al proprio limite».

Rummenigge prende poi le difese di Lewandowski, deludente all’andata: «Credo sia ridicolo metterlo in discussione. Ha segnato 39 gol quest’anno, siamo felici di averlo con noi e ci resterà anche l’anno prossimo. È una macchina da gol. Ricordo Gerd Muller, gli capitavano 8-10 partite in cui non giocava come voleva ma ci sono anche giornate dove segnava due o tre volte e spero che quella di domani sia una di queste per Lewandowski».