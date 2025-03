Rummenigge: «Bayern Inter e Italia Germania: ecco cosa penso di questi due incroci. Chi ha più pressione tra Kompany e Inzaghi? La differenza economica tra club non conta…»

L’ex giocatore di Inter e Bayern Monaco ha parlato dello scontro ai quarti di Champions tra le due squadre e della doppia sfida di Nations League. Le parole

Tempo di sfide tra Italia e Germania: prima ci sarà quelle delle nazionali in Nations League, poi quella di club in Champions tra Inter e Bayern. A unire proprio questi due mondi c’è Karl-Heinz Rummenigge, fortissimo attaccante dell’altro secolo, che ha detto la sua sul Corriere della Sera.

KOMPANY VS INZAGHI: CHI HA PIU’ PRESSIONE – «La pressione è su tutti e due e l’Inter ha tanta voglia di vincere. Ero a Istanbul e l’ho vista con il City, un club che ha un fatturato più alto anche del Bayern: ma in determinati momenti non conta molto».

LA FINALE A MONACO MOTIVAZIONE IN PIU’ PER IL BAYERN – «Sì, tutti sognano di tornare a giocarla in casa, dopo aver perso nel 2012 col Chelsea ai rigori. Da dirigente è stata la sconfitta più pesante».

LAUTARO E KANE – «Sono molto importanti per la loro squadra, due leader. Ma come giocatori sono diversi, Kane è la classica prima punta, Lautaro secondo me è più una seconda punta: molto bravo, molto utile, mi è sempre piaciuto e l’ho apprezzato in Qatar. Nell’Inter è lui che fa la differenza».

GLI AZZURRI SONO ANCORA BESTIA NERA DEI TEDESCHI – «Vedendo l’ultimo Europeo forse lo sono un po’ meno: l’Italia si è dimostrata meno stabile della Germania, forse perché noi giocavamo in casa. Ma le due partite saranno molto aperte».

I SIMBOLI DELLA NUOVA GERMANIA – «I due gemelli del gol, Wirtz e Musiala, anche se il primo è infortunato e squalificato. Sono grandi talenti del calcio mondiale, non solo tedesco».

SARANNO INSIEME NEL BAYERN DEL FUTURO – «Spero di sì, sarebbe un grande colpo per noi riuscire a convincere Wirtz e il Leverkusen. Lui e Musiala sono l’immagine del calcio tedesco e la nostra filosofia è sempre stata quella di portare i migliori tedeschi al Bayern»