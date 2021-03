Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato anche dell’impegno di Champions League contro la Lazio

Nell’intervista concessa a Gazzetta dello Sport, il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato anche dell’impegno di Champions League contro la Lazio. Le sue parole.

CHAMPIONS LEAGUE – «Siamo attualmente campioni di tutto, ma la nostra forza è composta da due fattori. Il primo è la grande qualità, il secondo è che entriamo in campo rispettando tutti gli avversari, senza l’arroganza di pensare di aver già vinto. Nel calcio di oggi, con la pandemia in corso, non c’è differenza tra casa e trasferta, è come giocare in campo neutro. L’importante sarà avere rispetto per la Lazio come accaduto a Roma, è pur sempre la quarta in classifica dello scorso campionato».