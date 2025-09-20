Runjaic: «Non stupitevi, l’Udinese può perdere col Milan. È la migliore squadra che abbiamo visto»

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine della sconfitta interna col Milan. Le dichiarazioni del tecnico dei friulani

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn al termine della sconfitta interna col Milan. Le dichiarazioni del tecnico dei friulani.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto degli errori evitabili in possesso palla che hanno regalato vantaggi al Milan. Poi il 2-0 concesso dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo è stato il momento di rottura del match che non siamo più riusciti a indirizzare. Abbiamo avuto troppo timore, tanti singoli non hanno dimostrato la loro qualità, con poca energia. Il Milan ha tanti giocatori di grande livello con buona disciplina. Probabilmente è la migliore squadra che abbiamo visto in questo inizio di campionato. Non stupitevi, col Milan si può anche perdere. Ci sono tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo per essere integrati. Non è questione di modulo, siamo partiti col 4-4-2, ma di approccio alla partita».