Runjaic prima di Verona Udinese: «Miller un grande talento! La formazione non è importante in un derby, ma…»

Intervenuto nel corso del prepartita di Hellas Verona Udinese, l’allenatore dei friulani, Kosta Runjaic, ha presentato così la sfida che chiuderà la 22^ giornata di Serie A 2025/26, spiegando anche alcune proprie scelte di formazione. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

L’UDINESE GIOCHERA’ A 3 O A 4? – «La formazione non è importante in un derby, è importante l’attitudine, la mentalità, l’energia che ci metteremo. L’interpretazione della partita, rispettare soprattutto il piano gara».

COSA STO CHIEDENDO AD ATTA? – «L’importante è che stasera faccia una grande partita. Rientra da un infortunio, è comprensibile che l’ultima gara non sia stato al suo livello. Lui lo sa, noi lo sappiamo, migliorerà e stasera deve fare una grande partita di qualità».

SU MILLER – «Sì, un grande talento. E’ giovane ma è straordinario! Lui e Karlsstrom costruiranno l’azione. Riceve molto bene tra le linee, gestisce bene il pallone. Speriamo faccia una grande partita».

