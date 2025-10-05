Runjaic soddisfatto: «Mi è piaciuta molto la reazione della mia Udinese. Sul risultato...» - Calcio News 24

Udinese, Runjaic dopo il pari con il Cagliari: «Grande reazione, ma dobbiamo concretizzare di più»

Dopo il pareggio per 1-1 tra Udinese e Cagliari, valido per la sesta giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore bianconero Kosta Runjaic ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa. Un punto che muove la classifica, ma che lascia anche qualche rammarico per le occasioni sprecate.

«Il calcio è strano – ha esordito Runjaic –. A volte si crea tanto e non si vince, altre si viene premiati oltre i propri meriti. Oggi abbiamo subito un gol in un momento sfortunato, quando Solet era fuori dalla linea difensiva per un problema fisico nella metà campo offensiva. Non siamo stati rapidi a coprire l’assenza. Tuttavia, il Cagliari non ha creato molto oltre al gol».

Il tecnico tedesco ha poi elogiato lo spirito della sua Udinese, capace di reagire in una situazione difficile: «Venivamo da due sconfitte e andare sotto in casa non è semplice, soprattutto contro una squadra che si abbassa e difende bene. In Serie A, le statistiche dicono che spesso chi subisce il primo gol perde. Noi, invece, abbiamo reagito».

Runjaic ha parlato anche del valore del Cagliari, che aveva studiato attentamente: «Ho visto il Cagliari contro l’Inter e mi ha impressionato. È una squadra viva, che resta in partita fino alla fine. Anche contro di noi ha cercato di colpire, ma sono contento della reazione dei miei».

Uno dei temi centrali della conferenza è stato l’inefficacia sotto porta. «Lavoriamo molto durante la settimana sulle due fasi di gioco – ha spiegato Runjaic – ma in partita le cose cambiano. Oggi Bayo ha avuto l’occasione ma non è riuscito a finalizzare. Anche Davis e Zaniolo hanno avuto le loro chance, con Zaniolo che ha mancato un’occasione enorme. È importante che gli attaccanti arrivino al tiro, poi serve freddezza».

Commovente anche il momento del gol di Kabasele, che ha trovato la rete in una giornata molto particolare: «Ha perso sua nonna – ha rivelato Runjaic – e nessuno della squadra lo sapeva. Gli ho detto che segnare oggi è stato un segno. La sua emozione è stata autentica e umana».

La Udinese di Runjaic dimostra carattere, ma dovrà essere più cinica sotto porta se vuole tornare presto alla vittoria.