Russia-Egitto, seconda giornata girone A Mondiali Russia 2018: tutte le info per vedere la partita in diretta ed in streaming, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Russia-Egitto è la prima partita della seconda giornata del girone A (l’altra, quella tra Uruguay e Arabia Saudita è prevista domani per le ore 14.). L’Egitto è chiamato a vincere se non vuole salutare anticipatamente il Mondiale russo. La gara è prevista per le ore 14 (ora italiana) presso lo Saint Petersburg Stadium. Nella partita inaugurale di questi Mondiali la Russia ha incantato tutti vincendo per 5-0. Va detto, tuttavia, che l’avversario che si trovava di fronte era la modesta Arabia Saudita, a detta di molti la squadra materasso del Mondiale. La Russia ha comunque fatto gol importanti per la differenza reti e permesso ad alcuni suoi uomini migliori di trovare la via del gol. Vincendo contro l’Egitto la Russia potrebbe già qualificarsi per gli ottavi di finale, ancora prima di giocare contro l’Uruguay, considerata la migliore nazionale del Girone. L’Egitto arriva invece da una sconfitta per 1-0 contro l’Uruguay e ha bisogno di punti per non rimanere tagliato fuori dai giochi. Il suo miglior giocatore, Mohamed Salah, dovrebbe giocare titolare.

Russia-Egitto verrà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre), ma non solo. La gara potrà essere infatti seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset ed in radio sulle frequenze di Radio 1. Ricordiamo inoltre che Calcio News 24 proporrà notizie ed approfondimenti sul match prima, durante e dopo la gara.

Russia-Egitto: probabili formazioni

QUI RUSSIA – Praticamente fatta la formazione dei padroni di casa, nella quale il ct Cherchesov confermerà il super protagonista (inatteso) della vittoria contro l’Arabia Saudita, Cheryshev, al posto dell’infortunato Dzagoev. Ci sarà il solito 4-2-3-1, con Akinfeev in porta. Fernandes, Kutepov, Ignashevich e Zhirkov andranno in difesa, mentre a centrocampo dovrebbero agire Gazinskiy e Zobnun. Smolov unica punta, con Samedov, Cheryshev e Golovin piazzati sulla trequarti. Gli ottavi di finali non sono più un miraggio per i padroni visto che basterebbe anche un pareggio per accedere alla fase successiva del Mondiale.

QUI EGITTO – Cuper recupera la stella, ovvero Mohamed Salah. Sicuramente la nazionale egiziana avrà sicuramente un passo in più. Assente con molta probabilità Hamed, uscito per via di un problema fisico. In porta El Shenawy, il migliore contro l’Uruguay. Fathi, Gabr, Hegazy ed Abdel-Shafi andranno a comporre la linea difensiva, mentre Elneny e Moursy andranno a centrocampo. Salah torna in campo dal primo minuto, con Elsaid e Trezeguet a completare la trequarti. L’unica punta sarà Mohsen.

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Zhirkov; Gazinsky, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Smolov. Allenatore: Stanislav Cherchesov.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen. Allenatore: Hector Cuper.

L’esordio amarissimo contro l’Uruguay non ha minimamente scalfito la fame dell’Egitto, che si ritrova ad affrontare una sfida da dentro o fuori. La prestazione offerta all’esordio è stata buona, ma è mancato il risultato. Che Hector Cuper spera di ottenere contro la padrona di casa, la Russia guidata dal talento di Golovin: «Salah è in buone condizioni, lo abbiamo provato in allenamento e penso che possa giocare. Per noi è molto importante e nessuno può negarlo, con tutto il rispetto per gli altri. Ha una capacità incredibile negli ultimi 20 metri, lo ha dimostrato nel Liverpool e prima ancora nella Roma. Lui è un’arma importante per il nostro attacco e ammetto che quando non c’è la sua assenza si sente». Su Salah sono riposte tutte le speranze di un Egitto che non smette di sperare.

Stanislav Cherchesov non ha paura. L’impatto della Russia con il Mondiale si è rivelato all’altezza della manifestazione. E ora il commissario tecnico vuole di più. Sogna un successo contro l’Egitto per blindare una qualificazione nelle mani della sua formazione dopo il 5-0 rifilato all’Arabia Saudita: «Pensiamo partita dopo partita, se non lo facciamo rischiamo di inciampare. Abbiamo ottenuto un buon risultato nella prima gara e tutti i giocatori hanno avuto la chance di dimostrare quanto valgono. Salah? Sappiamo come affrontarlo, siamo pronti a fermarlo e non ho dubbi che lo faremo. Golovin? Gli stiamo dando la possibilità di mostrare le sue doti migliori, ha fatto del suo meglio nella prima partita e speriamo continui a farlo. Ovviamente i giocatori d’attacco sono quelli che attirano l’attenzione ma ci sono giocatori importanti anche in difesa».