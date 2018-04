Sabatini smentisce: il ds non si è offerto al Milan

L’ex dirigente di Inter e Roma, Walter Sabatini, ha smentito di essersi proposto al Milan per rimpiazzare Massimiliano Mirabelli

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è finito sul banco degli imputati dopo gli ultimi risultati del club rossonero. Rino Gattuso è blindato da un contratto appena rinnovato e il Milan, senza vittorie da 6 giornate, dopo aver perso il treno Champions, rischia di perdere anche il treno Europa League. Sotto accusa sono finite le scelte del direttore sportivo sul mercato. Ieri Mirabelli ha parlato del suo futuro (Leggi anche: Mirabelli-Milan: le ultime) e oggi sono arrivate le smentite di Walter Sabatini, uno dei dirigenti candidati a prendere il suo posto.

L’ex dirigente di Inter e Roma infatti si sarebbe proposto ai rossoneri. Il Milan avrebbe sondato diversi dirigenti come ad esempio Giuntoli del Napoli, l’ex Ariedo Braida ora al Barcellona ma anche Emenalo del Monaco, ma non ci sarebbero stati contatti con WS. Come riferito dal Corriere della Sera, l’ex ds della Roma ha smentito di essersi proposto al club milanista. Almeno per ora dunque nessun contatto tra le parti. Walter Sabatini attende una nuova chiamata per rimettersi in pista dopo la breve esperienza tra Inter e Jiangsu. Il Milan può essere un’opzione.