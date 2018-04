Mirabelli all’attacco: «Rumors? Ho tanti nemici, difendo il bene del Milan»

La sua posizione è a rischio, Massimiliano Mirabelli decide di partire all’attacco: ecco le parole del direttore sportivo del Milan

Finito nel mirino della critica per gli errori in fase di mercato, ma non solo, Massimiliano Mirabelli è a rischio. In casa Milan la sua posizione è sotto valutazione e circola il nome di Walter Sabatini. Il direttore sportivo, intervenuto a Sky Sport 24, è partito all’attacco contro i rumors: «Non sono qui per difendere la poltrona: non lo sono mai stato. Chi vuole, viene e se la prende se gliela danno: non è un problema».

Continua Massimiliano Mirabelli: «Chi mi conosce, lo sa benissimo: ho lavorato solo per il bene del club. Già all’inizio sapevo di avere tanti nemici che al primo sospiro escono fuori». Conclude il diesse, parlando della squadra: «Ogni nuovo ciclo necessità di tempo: noi abbiamo una strategia precisa, quella dell’anno franco. Dovevamo cercare di costruire una squadra per il futuro. Ci sono molti giovani importanti ed un allenatore giovane e importante: siamo tutti orgogliosi di averlo messo in panchina».