Sabatini durissimo: «Inter inguardabile, contro la Fiorentina lo spettacolo dagli errori!»

Sabatini durissimo: il commento del giornalista alla prestazione offerta dall’Inter contro la Fiorentina ieri sera

Sandro Sabatini è intervenuto sul suo canale YouTube e ha commentato così la prestazione offerta dalla squadra di Simone Inzaghi ieri sera in Fiorentina Inter. L’analisi del giornalista:

FIORENTINA INTER – «Questa è stata la peggior partita dell’Inter della storia di Simone Inzaghi. Erano almeno 10 anni che non si vedeva un secondo tempo giocato in maniera così orrenda. Sommer ha delle colpe sui gol, così come Bisseck. Disattento Frattesi, che giocava da titolare: se queste sono le risposte quando gioca dall’inizio, c’è da capire perché Inzaghi non lo mette quasi mai al posto di Barella. Anche Calhanoglu non giocava da tempo a un livello tanto basso».

CONFUSIONE TATTICA – «Io non posso sfuggire al dovere di cronaca: nel finale avete visto come si è schierata l’Inter? C’è chi dice con un 2-4-4. Inguardabile, confusa. Ho detto tante volte che Inzaghi doveva osare di più, ma c’è una via di mezzo, perché se poi si deve vedere questa disperazione, forse è meglio restare 3-5-2. Se si deve passare al modulo ‘tutti a caso’, allora sono un po’ cattivo. Se l’occasione migliore creata dall’Inter è un tiro di Dimarco da 50 metri, anche se non l’avete vista la partita vi rendete conto che razza di spettacolo degli orrori è stata la prestazione nerazzurra».