Salernitana, Sabatini: «Nicola grande motivatore. Torino? Squadra da primi sei posti»

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla prossima sfida con il Torino

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla prossima sfida con il Torino. Le sue dichiarazioni:

SALVEZZA – «Dobbiamo avere fede nelle nostre possibilità e nelle nostre qualità. Serve massima concentrazione. Il gruppo è fisso sull’obiettivo».

NICOLA – «Ringrazio ancora una volta Colantuono per il lavoro, ma con Davide abbiamo acquisito un motivatore. Trascina con le idee ed è un grande comunicatore».

TIFOSI – «Non ho mai lavorato in precedenza con una tifoseria così calorosa e innamorata».

TORINO – «Fino ad un certo punto della stagione per gioco e qualità si era riacceso entusiasmo in casa granata. Mi aspetto una reazione dopo un periodo non brillante. Per me sono una squadra da primi sei posti, la rosa è valida».

JURIC – «Con le sue parole ha voluto denunciare uno stato d’animo e ha ragione. Ma la interpreto non solo verso il Torino, anche verso il calcio italiano».

ITALIA – «Sono stremato anche solo all’idea che al Mondiale non ci saremo».