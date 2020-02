Sabelli: «Lotteremo sino a quando la matematica non ci condannerà» – VIDEO

Stefano Sabelli, difensore del Brescia, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus: ecco le sue parole nel post partita

(dal nostro inviato) – Stefano Sabelli, difensore del Brescia, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus. Ecco le sue parole nel post gara in zona mista.

SABELLI – «Assolutamente, noi non molliamo e non molleremo mai. Solo la matematica ci può condannnare. Abbiamo fatto una buona prestazione, poi è normale che venire qua a giocare, rimanere in 10 e difficile. Non possiamo rimproverarci nulla. E’ riduttivo parlare degli episodi, siamo rimasti in 10 ma potevano rimanerci loro, dobbiamo iniziare a far punti. La Juve? Sinceramente credo sia una squadra fortissima, non l’ho vista in difficoltà e penso possano lottare su tre fronti fino alla fine. Cuadrado-Bisoli? Non mi è mai piaciuto parlare degli arbitri, poteva starci il rosso, ma non è andato nemmeno a vederlo e va bene così. Mancava tanta gente, ma noi abbiamo 19 titolari».