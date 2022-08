Sacchi: «Leao? Bisogna lavorare sull’aspetto psicologico. A volte sembra svogliato»

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport dei rossoneri e di Leao

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport dei rossoneri e di Leao. Le sue dichiarazioni:

PROBLEMATICHE MILAN – «Sfida difficile per i trequartisti del Milan. L’Atalanta raddoppia e triplica le marcature. Non è semplice giocare in simili condizioni, ci sono pochi spazi. Diaz aveva fatto bene all’esordio contro l’Udinese, mentre contro l’Atalanta ha faticato parecchio. Leao si è visto poco, a me sembra che a volte sia svogliato: bisogna lavorare sull’aspetto psicologico perché possa rendere al massimo».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24