Salah non molla dopo Real-Liverpool: «Al Mondiale ci sarò» – FOTO

Il messaggio sui social network di Mohamed Salah in merito alle sue condizioni dopo l’infortunio nella finale di Champions League a Kiev

Mohamed Salah confida nel recupero dall’infortunio per essere regolarmente al Mondiale in Russia 2018. Ieri sera la stella egiziana del Liverpool è stato sostituito nel primo tempo della finale di Champions con il Real Madrid. Uno scontro di gioco con il difensore avversario Sergio Ramos nella finale di Kiev gli è costato il match. Forse, anche il Mondiale. O meglio, questo sembravano presagire le prime notizie dalla pancia dell’Olympiyskiy Stadium.

Quest’oggi l’ex Roma ha rassicurato i propri follower sui social network e conferma che recupererà in tempo per il Mondiale: «E’ stata una serata dura, ma sono un combattente . Confido nella mia presenza in Russia per rendervi tutti orgogliosi. Il vostro affetto mi darà la forza». Messaggio per Salah dal Presidente egiziano, Abdel Fattah Elsisi: «Porgo i miei sinceri auguri all’eroe egiziano Mohamed Salah affinché recuperi presto. Spero che possa tornare in campo a breve e possa brillare sempre come una stella dell’Egitto. Gli ho assicurato che è diventato un simbolo dell’Egitto».