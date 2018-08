Giornata dei sorteggi dei gironi di Champions League a Montecarlo condita dalle polemiche. Dall’assenza di Cristiano Ronaldo, presumibilmente attribuibile al mancato riconoscimento del Player of the Year (andato a Luka Modric), al gelo tra Sergio Ramos e Mohamed Salah. I rancori risalgono all’ultima finale di Champions League, quando il giocatore del Real Madrid mise fuori causa l’egiziano del Liverpool nella prima frazione di gioco; oggi, Ramos, dopo essere stato premiato come miglior difensore dell’ultima edizione della competizione, al momento di accomodarsi in platea ha accennato un saluto a Salah, porgendogli la mano sulla spalla. Da parte del calciatore egiziano, nessuna risposta se non l’indifferenza.

Sergio Ramos touching Mo Salah's shoulder as he walks past him was the best thing in the whole of the #UCLdraw pic.twitter.com/b7mGjWPCjw

— Blog of the Net (@BlogOfTheNet) August 30, 2018