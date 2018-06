Mohamed Salah torna a parlare dopo il brutto fallo di Sergio Ramos nella finale di Champions e si prepara in vista del Mondiale

L’attaccante del Liverpool e della nazionale egiziana Mohamed Salah è tornato a parlare dopo l’incubo vissuto a Kiev nella finale di Champions. L’egiziano ha concesso un’intervista a Marca a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, appuntamento che l’ex romanista non vuole assolutamente saltare nonostante l’infortunio alla spalla subito nella finale per mano del madridista Sergio Ramos. «Sto meglio, spero di giocare la prima partita del Mondiale contro l’Uruguay. Dipenderà da come mi sentirò con la gara imminente. L’uscita dal campo a Kiev è stato senza dubbio il peggior momento della carriera, ho pensato di perdere il Mondiale dopo la Champions».

Sulle parole di Ramos, che ha dato una sua ricostruzione sul contrasto di gioco che ha portato all’infortunio di Salah, il giocatore del Liverpool ha dichiarato con una vena polemica: «E’ divertente… Ha detto che avrei potuto giocare il secondo tempo? Il mio commento è che va sempre bene quando uno prima ti fa piangere e poi ti fa ridere. Forse può anche dirmi se sarò pronto per il Mondiale? Mi ha mandato un messaggio, è vero. Ma non gli ho mai detto che stavo bene»