Salernitana, Dia messo fuori rosa: la situazione

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, è stato messo fuori rosa dopo che ha rifiutato di entrare in campo con l’Udinese

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, è passato dai 16 gol all’anno scorso alle mille polemiche della stagione attuale. Il senegalese voleva a tutti i costi una cessione che non è arrivata, peggiorando drasticamente la situazione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il suo rifiuto ad entrare in campo a gara in corso contro l’Udinese. Una dinamica spiegata da Liverani nel post-partita che inizialmente aveva provato a gettare acqua sul fuoco escludendo a priori una esclusione dalla rosa.

Successivamente però la Salernitana sembra aver optato per metterlo fuori rosa e, come se non bastasse, valuterà azioni legate con il presidente Iervolino che avrebbe trascorso il weekend a colloquio con il team legale dei granata.

Insomma, la Salernitana in poche parole avrebbe 10 giorni per interpellare il Collegio Arbitrale. Cosa rischia Dia? Si parla di metà del suo stipendio sino al termine della stagione come multa e un’azione risarcitoria pari a qualche milione di euro.