Salernitana, idea Petagna per l’attacco: può essere l’erede di Djuric

Calciomercato Salernitana: in caso di addio di Djuric, i granata avrebbero messo Petagna in cima alla lista dei desideri

Il futuro di Milan Djuric alla Salernitana è ancora in bilico. Il contratto è in scadenza a fine giugno, ma le parti lavorano al rinnovo di contratto. In caso di addio del gigante bosniaco, però, il club granata non si farebbe trovare impreparato.

Il nuovo d.s. De Sanctis infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già individuato il perfetto sostituto di Djuric: trattasi di Andrea Petagna, in uscita dal Napoli.