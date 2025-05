Salernitana, Milan: «Dovevamo giocare i playout, stanno andando contro la legge! Dalla Lega mi aspetto una cosa»

Le parole di Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, sul caso che sta sconvolgendo i playout di Serie B

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato a margine di un evento della situazione in Serie B, con il possibile ripescaggio della Sampdoria.

LE PAROLE – «Ci auguriamo che, negli spareggi, la curva sia lì a sostenerci come sempre. Siamo in attesa della decisione della Lega e della FIGC, prevista tra lunedì e giovedì. Abbiamo ribadito nell’assemblea di ieri che l’iter playout sia stato inopportuno, quel comunicato della Lega è stato emesso sulla presunzione di un reato. Se dobbiamo giocarli li giocheremo, la squadra si sta allenando in questi giorni e la presenza al loro fianco del presidente Iervolino fa capire quanto siamo attenti. Abbiamo un programma pronto, vedo massimo impegno e aspettiamo soltanto di capire quando e contro chi. Poi ci saranno le sedi opportune per approfondire tanti aspetti, c’è un procedimento di rinvio che riteniamo ingiusto. Giurisprudenza insegna che bisognava giocare lunedì scorso contro il Frosinone».