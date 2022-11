Salernitana, Nicola: «Non siamo riusciti a giocare come dovevamo»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Abbiamo cercato di dare tutto, ma abbiamo incontrato una Fiorentina con un patrimonio tecnico importante. Non siamo riusciti a giocare come dovevamo nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto meglio. Riconosciamo il valore della Fiorentina, ma la Salernitana ha cercato di essere competitiva. Il valore tecnico della Fiorentina è da tenere in conto. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la nostra identità, il nostro gioco».