Salernitana, Nicola: «Sconfitta meritata, non deve riaccadere»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo la brutta sconfitta con il Sassuolo: le dichiarazioni

Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo Sassuolo-Salernitana.

LE PAROLE – «Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Nelle 4-5 occasioni create non siamo riusciti a concretizzare e riaprire, è stata una sconfitta meritata. Nessuna attenuante, non abbiamo fatto bene e dispiace. Dobbiamo cambiare immediatamente pagina. Volevo fare più punti possibili. Oggi non potevamo prendere niente, il Sassuolo ha vinto con merito. Possono capitare giornate così ma dobbiamo far si che non si ripetano. Loro hanno sfruttato al meglio la loro qualità ed il palleggio, a noi è mancata precisione».