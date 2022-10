Al Mapei Stadium, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Mapei Stadium, Sassuolo e Salernitana si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Sassuolo Salernitana 1-0 MOVIOLA

1′ – È iniziata la partita.

4′ Occasione Pinamonti – Bella imbucata di Maxime Lopez per il centravanti neroverde che calcia in diagonale, di prima intenzione, ma non trova la porta.

12′ Gol Laurientè – Tiro a giro del francese che, ben servito da Thorstvedt battei imparabilmente Sepe: bacio al palo e palla che termina in rete.

16′ Occasione Thorstvedt – Il norvegese, servito da Ceide, si inserisce ottimamente, dribbla un avversario e calcia sul primo palo ma Sepe gli nega la gioia del gol con un grande intervento.

25′ Occasione Dia – Salernitana a un passo dal pari. Dia si presenta a tu per tu con Consigli e calcia forte e centrale, il portiere neroverde respinge con un grande intervento di piede.

Migliore in campo:

Sassuolo Salernitana 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurientè, Pinamonti, Ceide. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Antiste, D’Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Candreva; Dia, Piatek. In panchina: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Gyomber, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno

NOTE: