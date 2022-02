Salernitana, Nicola si presenta: «Piazza importante, proveremo a centrare l’impresa salvezza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo allenatore della Salernitana Nicola si presenta al mondo granata

Davide Nicola, neo allenatore della Salernitana, si è presentato in conferenza stampa.

PIAZZA IMPORTANTE – «Sin sa subito ho capito di essere in una piazza importante, c’è un amore per la Salernitana che è fuori dal comune. Ho la fortuna e il piacere di poter contare su uno staff di livello, ci sarà anche Simone Barone che sarà collaboratore stretto di campo. La guida tecnica è importante, ma da soli non si va da nessuna parte. Anche qui ho trovato professionisti validi, tutti insieme cercheremo di centrare una impresa che si chiama salvezza».

PREDECESSORI – «Non sarebbe corretto giudicare il lavoro degli allenatori che ci sono stati prima di me, ma posso dire che ho trovato un gruppo che ha predisposizione al lavoro e questo è fondamentale. C’è la consapevolezza che occorre qualcosa di diverso per ottenere il risultato. Da questo giorno e mezzo ci siamo concentrati esclusivamente sul lavoro in campo, dobbiamo capire bene cosa fare e come farlo per conquistare il massimo possibile».

GIOCO – «Puoi conoscere un calciatore, ma poi è il contatto diretto che conferma o meno determinate sensazioni. Il grande lavoro si baserà su questo, vogliamo trasmettere principi e idee di gioco sapendo che ci vuole coraggio. Non a caso il nostro motto è “Macte Animo”. Occorre senso d’appartenenza, sapere che la responsabilità non è un peso ma una opportunità. Non parlerei di sfida, ma di desiderio. Sul piano tattico ho una idea molto chiara».