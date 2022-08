Salernitana, Nicola: «Siamo ambiziosi, ma attenti alla Sampdoria»

Le parole di Nicola, del tecnico della Salernitana in conferenza stampa: «La squadra mi piace, il gruppo si sta amalgamando»

Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Salernitana e Sampdoria, valido per la terza giornata di Serie A 2022/23. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata.

REGISTA – «Abbiamo le idee molto chiare, in questa settimana abbiamo lavorato molto e sotto tanti punti di vista. Ci siamo divertiti, ho visto grande applicazione nei ragazzi. Noto sinergie e movimenti fluidi, oggi per esempio credo che abbiamo fatto una rifinitura di ottimo livello. Mi stanno piacendo sempre di più e stiamo acquisendo consapevolezza e convinzione, sono certo che dopo Lecce mostreremo ancora più certezze. Quanto al centrocampista centrale, ho provato tre soluzioni e domani vedrete. Non voglio dare vantaggi all’avversario ed è opportuno non dire altro».

GOL – «Lo scopo è di produrre occasioni e di far gol concedendo poco. Sembra una frase scontata, ma è così. L’equilibrio va ricercato nelle due fasi. Se analizziamo le due partite è evidente che abbiamo avuto chance per segnare, il mio calcio deve essere aggressivo e, possibilmente, imprevedibile. Ci sono tre angolazioni da difendere, c’è un uno contro uno da accettare con estrema convinzione ma occorre tempo per essere completi e consapevoli. 180 minuti, comunque, non producono numeri a sufficienza per definire una tendenza. Ne riparliamo tra 8-10 gare».

LAVORO – «Noi portiamo avanti un progetto tecnico-tattico, chi è arrivato era adatto al nostro tipo di gioco e sono molto soddisfatto del lavoro della società. La squadra mi piace, il gruppo si sta amalgamando e siamo stati molto assieme anche al di fuori del campo. Questo aiuta a conoscerci meglio, a stare bene insieme. E sono cose che incidono nella prestazione della domenica. In questo momento mi godo la crescita degli elementi a disposizione, fa ancora molto caldo ma vedo una fluidità mentale e fisica che lascia ben sperare. Alcuni calciatori devono ultimare il processo di ambientamento, per tanti sono metodologie di lavoro nuove. Come ho detto prima, la sosta post Lecce potrebbe darci un grosso contributo. Chi era in ritiro sta già raccogliendo i frutti del lavoro svolto, gli altri migliorano quotidianamente. E vi dico una cosa: per farvi apprezzare il senso d’appartenenza dei ragazzi potremmo aprire le porte degli allenamenti una volta a settimana».

