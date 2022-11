Salernitana, Nicola: «Siamo stati in ritiro per preparci al meglio»

Le parole di Nicola, tecnico della Salernitana in conferenza stampa: «Il sostegno del nostro pubblico è sempre fondamentale»

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa della sfida della Salernitana contro il Monza, l’ultima prima della sosta per i mondiali. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Quella di domani sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato, il Monza ha ottime qualità e cercherà di vincere così come vogliamo fare noi. Abbiamo tantissima voglia di chiudere bene questa prima parte della stagione. Siamo stati in ritiro questi tre giorni per lavorare bene e prepararci al meglio per questa partita. Domani servirà il massimo impegno per cercare di fare una bella prestazione».

APPORTO DI GRUPPO E DEI TIFOSI – «Nel calcio moderno è fondamentale l’apporto di tutti, quello che conta è che chiunque giochi sia dall’inizio che a gara in corso pensi esclusivamente a esprimere il proprio massimo potenziale per cercare di mettere tutto in funzione della squadra. Il sostegno del nostro pubblico è sempre fondamentale, vogliamo trasmettere a loro tutta la voglia che abbiamo di fare bene in quest’ultimo impegno dell’anno. Dopo ci sarà una pausa importante e ci sarà tutto il tempo di recuperare quindi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo».