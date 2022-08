Salernitana, Nicola: «Vogliamo raggiungere l’equilibrio»

Le parole di Davide Nicola prima del calcio d’inizio della partita della Salernitana: «Giocando in Serie A i problemi li hai sempre»

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida della sua Salernitana con la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

«Giocando in Serie A i problemi li hai sempre, contro tutte squadre di valore e di qualità. Devi cercare sempre di sfruttare quello che ti lasciano, ognuno vuole portare avanti il proprio gioco ma c’è un avversario davanti. Ci è mancata precisione finora ma fa tutto parte del processo di crescita, due partite danno indicazioni ma non sono probanti. Vogliamo creare i presupposti per essere offensivi, ci stiamo lavorando. Vogliamo raggiungere l’equilibrio, l’aspetto più importante per una squadra di calcio».