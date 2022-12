Salernitana, obiettivo Nicolussi Caviglia per gennaio

La Salernitana ha messo nel mirino Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Sudtirol di proprietà della Juventus

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Salernitana ha individuato in Hans Nicolussi Caviglia il rinforzo perfetto per il calciomercato di gennaio.

Il centrocampista di proprietà della Juventus si è messo in luce nei primi mesi di prestito al Sudtirol in Serie B. Il calciatore gradirebbe il traferimento nel massimo campionato ed è il primo nome della lista dei granata per rinforzare il reparto mediano.