Salernitana, pazza idea Bruno Peres! Lo scenario sull’ex Roma

Salernitana, per il mercato di gennaio si pensa in grande. Idea Bruno Peres per i granata: arriverebbe in prestito dalla Roma

La Salernitana sogna in grande. Il club campano è in piena corsa per la promozione in Serie A e per tale motivo ha tutte le intenzioni di rinforzarsi. La società granata starebbe pensando addirittura a Bruno Peres.

Il terzino, ancora di proprietà della Roma dopo l’esperienza in Brasile vicina alla conclusione, tornerà a gennaio nella Capitale e potrebbe essere immediatamente girato in prestito alla squadra di Ventura.