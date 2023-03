Salisburgo, Gloukh: «Il Barcellona mi voleva, ma il mio sogno è giocare con il Real Madrid»

Oscar Gloukh, centrocampista promettente del Salisburgo, ha parlato del suo futuro e della mancata trattativa con il Barcellona

PAROLE – «Ero molto emozionato perché il Barcellona mi voleva ma si è mosso tardi, quando avevamo già chiuso tutto col Salisburgo. Era l’opzione migliore per me, sono certo che abbiamo preso la decisione giusta per la mia carriera. E poi, da quando ho iniziato a giocare a calcio, sono stato sempre un tifoso del Real Madrid. Il mio sogno più grande è giocare al Bernabéu e vestire la maglia del Real Madrid».