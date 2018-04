Salisburgo-Lazio e i precedenti: Inzaghi, troppi blackout!

Non solo Salisburgo-Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha spento la luce ormai troppe volte in questa stagione. La rimonta in Europa League non è l’unico caso

Salisburgo-Lazio 4-1 non è una anomalia nella stagione dei ragazzi di Simone Inzaghi. Purtroppo per la Lazio, di imbarcate simili ne sono già arrivate. A Salisburgo in Europa League, i biancocelesti hanno spento la luce subito dopo aver segnato e, nel giro di pochi minuti, hanno subito una folle rimonta. Era già successo in stagione, per ben due volte nelle due partite di Serie A contro il Napoli. Tutte e due finite quattro a uno per gli avversari, come alla Red Bull Arena.

Allo Stadio Olimpico la sblocca de Vrij nel primo tempo. Nella ripresa, tra il 54′ e il 59′, Koulibaly, Callejon e Mertens la ribaltano prima del poker su rigore nel recupero di Jorginho. Al San Paolo è sempre de Vrij a aprire le marcature, poi Callejon pareggia a fine primo tempo. Il blackout arriva tra il 55′ e il 72′: autogol di Wallace, Zielinski, Mertens, e si va sul quattro a uno. C’è qualcosa che non va nella gestione delle partite da parte della Lazio, che sembra mollare troppo facilmente in certe circostanze. Tre indizi – o meglio, tre imbarcate – fanno una prova.