Salisburgo-Lazio, Inzaghi: «C’è amarezza, ci servirà da lezione»

Simone Inzaghi dopo la batosta subita in Salisburgo-Lazio di Europa League

Simone Inzaghi è molto amareggiato dopo l’eliminazione della sua Lazio dall’Europa League arrivata nella gara contro il Salisburgo. Un match che ad un certo punto sembrava essere ormai archiviato e invece sono arrivati 4 gol nel giro di 20 minuti a ribaltare ogni certezza. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico biancoceleste ha dichiarato: «Una volta andati in vantaggio abbiamo preso l’1-1 subito e poi c’è stato quel blackout che non ci voleva. Domenica abbiamo subito una grande chance che è il derby, ora dovremo cercare di recuperare energie. Dopo una serata così è normale che ci sia un po’ di amarezza. La differenza che loro hanno fatto cinque tiri e quattro gol e noi gli stessi. Ci servirà da lezione per crescere».

Inzaghi sembra avere poco da recriminare rispetto alla gestione tattica della partita: «Ho provato a cambiare, ho inserito Lukaku e Felipe Anderson per prendere campo. Qualcuno dice che era una partita stregata ma io non sono d’accordo. Abbiamo avuto le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Loro hanno rimesso in gara anche il loro pubblico col primo gol e sono andati in semifinale. Onore a loro».