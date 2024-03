Bagni: «Il Napoli può sperare ancora nella Champions»

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato della stagione degli azzurri e della possibilità Champions

CHAMPIONS – « L’obiettivo Champions League è ancora possibile per il Napoli, ma solo in chiave quinto posto. Ammesso che varrà. La quarta posizione ormai è andata: ci arriverà il Bologna, che ora ha un calendario discretamente abbordabile, oltre a star bene fisicamente e mentalmente. I rossoblù hanno fatto una stagione fantastica e si meritano questo traguardo. Il Napoli ha entrambi gli scontri diretti in casa con Atalanta e Roma, perciò è artefice del proprio destino. Ovviamente deve vincerli entrambi, altrimenti non ci sono chance. Senza entrare in Champions l’annata azzurra sarebbe fallimentare…».

MERCATO – «La campagna acquisti è stata a dir poco deficitaria. I soldi ricavati dalla cessione di Kim sono stati spesi malissimo per Cajuste, Natan e Lindstrom, che non sono stati utili alla causa».