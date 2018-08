La Sampdoria dovrà affrettarsi per trovare un rinforzo dopo il mancato acquisto di Simone Zaza, scippato al club dal Torino. Si studiano le alternative per l’attacco

La Sampdoria ad un passo dall’acquisto di Simone Zaza dal Valencia è stata beffata dal Torino e adesso sta cercando nelle ultime ore di calciomercato di trovare un profilo adeguato per l’attacco. A meno di cinque ore dalla chiusura delle trattative, trovare un giocatore giusto non è missione semplice e secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza blucerchiata sta rivalutando alcuni nomi già seguiti in passato. Lo staff del direttore sportivo Walter Sabatini sta, difatti, provando l’ultimo assalto per due centravanti in particolare: Mattia Destro del Bologna e Dimitri Oberlin del Basilea.

Adesso, dunque, si attendo aggiornamenti sul calciomercato in entrata della società ligure, ma gli ultimi rumors fanno intendere che un rinforzo per il reparto avanzato della squadra arriverà quasi sicuramente, soprattutto dopo lo “scippo” del Torino che di certo non ha fatto piacere ai tifosi dei blucerchiati.